Получит ли Украина дальнобойное оружие: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер ответили на ключевой вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия. Глава британского правительства подтвердил, что Лондон увеличивает поставки ракет, а обсуждение относительно дальнобойных систем продолжается.

Об этом они заявили в ходе общения лидеров стран коалиции желающих и Генсека НАТО с журналистами.

Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о дальнобойном оружии, отметил, что Украина ищет все способы давления на Путина.

Реклама

«О дальнобойных мерах… между нами говоря, у нас сейчас эту функцию выполняют дроны, и мы рады, что имеем таких надежных партнеров, как Великобритания, другие помогающие нам страны», — заявил президент.

Он также добавил, что США начали предоставлять некоторые мощные инструменты обороны, которые помогают бороться с баллистикой. Зеленский подчеркнул, что эти системы критически необходимы, пока не найдем шанс производить собственные.

Премьер-министр Британии Кир Стармер, в свою очередь, подчеркнул, что главная тема разговора — это поддержка Украины в преддверии зимы, поскольку Путин атакует энергетический сектор.

«Мы больше ракет сейчас предоставляем в Украине из Британии. И мы сейчас поддерживаем дальнобойное оружие, это обсуждение продолжается», — заявил Стармер.

Реклама

Глава британского правительства подчеркнул, что и Коалиция желающих, и Европейский Союз работают как одно целое для защиты Украины.

«Мы все сказали, что мы работаем с президентом Трампом, мы все работаем как одно целое. И, конечно, поддерживаем Украину по ракетам… Конечно, это (энергетику) нужно защищать. Мы сегодня говорили о том, как эти атаки остановить и как лучше защищать энергетику», — подытожил Стармер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Париж продолжит укреплять военную поддержку Украины и усиливать санкционное давление на Россию. В рамках Коалиции желающих Франция планирует передать новые ракеты Aster для систем ПВО SAMP/T, истребители Мираж и расширить программы подготовки украинских военных.

Макрон также отметил важность поддержки энергетической устойчивости Украины и призвал ЕС подготовить 20-й пакет санкций, чтобы увеличить цену войны для Кремля.