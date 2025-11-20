Получит ли Украина дальнобойные ракеты: Мерц заинтриговал заявлением

Фридрих Мерц / © Associated Press

Реклама

Украина получит ракеты дальнего радиуса действия.

Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Anadolu Ajans.

«В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения», — сказал он.

Реклама

Детали о количестве ракет и сроках их предоставления он не уточнил.

«Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, относительно объема нашей военной поддержки в этой сфере. Я могу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими соответствующую дальность действия. И это продлится в ближайшие недели и месяцы, если потребуется, вплоть до производства таких систем вооружения в самой Украине», — добавил Мерц.

Напомним, президент Владимир Зеленский 28 мая в Берлине провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. По итогам встречи главы обеих стран заявили о подписании совместного соглашения о производстве дальнобойного оружия. Как впоследствии заявило Минобороны Германии, уже через несколько недель немецкие дальнобойные ракеты могут быть в Украине, но там не назвали, что это именно за дальнобойное оружие и это ракеты TAURUS дальностью 500 км.

Германия также предоставит новый пакет военной помощи Украине на пять миллиардов евро, пишет издание Reuters со ссылкой на немецкого министра обороны.

Реклама

Мерц также заявил, что США, Германия, Великобритания и Франция отменяют ограничения на дальность применения вооружений, поставляемых ими Украине.

«Больше не существует ограничений на дальность действия оружия, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. И со стороны американцев тоже нет», — сказал Мерц на форуме телеканала WDR.