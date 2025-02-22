Получит ли Украина истребители F-16 от Нидерландов: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил важный диалог с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом после их встречи в Мюнхене. Одна из важных тем переговоров – продолжение поставок F-16.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X.

Ожидается, что в текущем году Украина получит новые истребители, которые помогут закрыть небо и обеспечить безопасность государства.

Нидерланды подтвердили свою поддержку, отметив принципы: ничего об Украине без Украины и ничего об Европе без Европы.

Президент подчеркнул, что Украина благодарна Нидерландам за всю оказанную помощь и их готовность увеличивать поддержку.

"Нас объединяет понимание необходимости усиливать нашу военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей нашей Европы", — написал президент.

Это сотрудничество важно не только для Украины, но и для всей Европы, которая должна оставаться единственной перед глобальными вызовами.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии безопасности в этом году, но не хочет никаких таких гарантий от России.

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