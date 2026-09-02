Получит ли Украина лицензии на производство ракет для Patriot: Рубио озвучил детали переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки и Украина начали активные переговоры о предоставлении Киеву официальных лицензий на самостоятельное производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot . Этот стратегический шаг направлен на усиление украинской противовоздушной обороны в условиях российских атак, хотя и потребует значительного времени для полноценной реализации.

Об этом заявил государственный секретарь США Марк Рубио в среду, 2 сентября, в эфире The Brian Kilmeade Show.

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Детали американо-украинских переговоров

По словам Марка Рубио, возможное заключение такого соглашения действительно находится на стадии обсуждения, однако оно никоим образом не разрешит неотложные потребности украинского войска. Американский дипломат подчеркнул, что наращивание производства высокотехнологичного оружия требует строительства специализированных заводов, поэтому физическая реализация проекта займет несколько лет.

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«Это как раз сейчас обсуждается, но это не является немедленным решением. Наращивание производства такого высокотехнологичного оружия занимает несколько лет, необходимых для строительства новых заводов», — пояснил государственный секретарь США.

Кроме ракетного вопроса, чиновник также ответил на вопросы журналистов о вероятном обмене украинскими технологиями дронов с Соединенными Штатами. Он отметил, что Вашингтон всегда открыт для взаимовыгодного партнерства для усиления собственной обороны, но такие инициативы являются исключительно долгосрочными проектами.

Лицензии на производство Patriot — последние новости

Еще в середине июля появилась информация, что Соединенные Штаты начали процесс предоставления Украине лицензий на изготовление ракет-перехватчиков . Тогда сообщалось, что американская оборонная компания Lockheed Martin полностью поддерживает это решение, а передача технической документации может занять менее нескольких месяцев.

Однако уже в конце июля ситуация кардинально изменилась, когда президент США Дональд Трамп отказался согласовать предоставление разрешения из-за серьезных опасений по поводу утечки секретных технологий . Глава Белого дома объяснил, что американские военные разработки невозможно просто скопировать, поэтому Вашингтон должен быть максимально осторожен при передаче таких инноваций другим государствам.

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Американский лидер тогда прямо признал наличие серьезных страхов по поводу того, что когда-то это передовое оружие может быть использовано против самих Соединенных Штатов. Трамп напомнил о подобных неприятных прецедентах в истории и добавил, что сегодня Америке необходимо существенно ускорить собственное производство для пополнения опустошенных запасов.

Впоследствии бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог объяснил, что задержка с лицензированием связана исключительно с бизнес-интересами американских оборонных гигантов , а не с политикой. По его словам, производители вооружения очень озабочены вопросом сохранения собственной интеллектуальной собственности, хотя сам генерал пообещал лично убедить Дональда Трампа изменить это решение.

В то же время военные эксперты предупреждают, что даже при наличии политической воли отладка выпуска ракет-перехватчиков в Украине не станет быстрым процессом . Главной угрозой для будущего предприятия есть российские обстрелы, поэтому Киеву придется максимально распылять мощности по всей территории страны, чтобы врагу было труднее их поразить.

Кроме вызовов безопасности, украинская сторона гарантированно столкнется с проблемой длительного ожидания необходимых деталей для сбора готовых боеприпасов. Специалисты отмечают, что пока нет никаких гарантий приоритетности нашего государства среди других клиентов компании, поэтому собственно производство Patriot следует рассматривать только как долгосрочную инвестицию в безопасность.

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