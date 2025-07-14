Украина получит 17 «Петриотов» — неожиданное обещание Трампа / © ТСН.ua

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Президент Дональд Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран.

Об этом он сказал на брифинге вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте из Белого дома.

«У нас есть одна страна, готовящая к отправке 17 Partiot. Поэтому мы заключим соглашение, за которым 17-я пойдет, или значительная часть из 17-ти пойдет на поле боя. И это можно сделать очень быстро», — заверил президент США.

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По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

Заметим, что ранее Трамп отвечал, что поставки Украине новых «петриотов» — это очень дорого.

Напомним, сегодня Дональд Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.

Также он предупредил, что если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.

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