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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Получит ли Украина новые батареи и ракеты Patriot — заявление Трампа

По словам Трампа, 17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Украина получит 17 "Петриотов" – неожиданное обещание Трампа

Украина получит 17 «Петриотов» — неожиданное обещание Трампа / © ТСН.ua

Президент Дональд Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран.

Об этом он сказал на брифинге вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте из Белого дома.

«У нас есть одна страна, готовящая к отправке 17 Partiot. Поэтому мы заключим соглашение, за которым 17-я пойдет, или значительная часть из 17-ти пойдет на поле боя. И это можно сделать очень быстро», — заверил президент США.

По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».

Заметим, что ранее Трамп отвечал, что поставки Украине новых «петриотов» — это очень дорого.

Напомним, сегодня Дональд Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.

Также он предупредил, что если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.

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