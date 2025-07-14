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Получит ли Украина новые батареи и ракеты Patriot — заявление Трампа
По словам Трампа, 17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину.
Президент Дональд Трамп заявил, что Украина получит 17 Patriot от третьих стран.
Об этом он сказал на брифинге вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте из Белого дома.
«У нас есть одна страна, готовящая к отправке 17 Partiot. Поэтому мы заключим соглашение, за которым 17-я пойдет, или значительная часть из 17-ти пойдет на поле боя. И это можно сделать очень быстро», — заверил президент США.
По его словам, некоторые системы приедут «очень скоро, уже через несколько дней».
Заметим, что ранее Трамп отвечал, что поставки Украине новых «петриотов» — это очень дорого.
Напомним, сегодня Дональд Трамп подтвердил новое соглашение по изготовлению американского оружия для Украины за счет Европы.
Также он предупредил, что если РФ не заключит соглашение с Украиной за 50 дней, он наложит вторичные санкции.