Получит ли Украина ракеты "Томагавк" от США: что ответил Трамп

Президент США Дональд Трамп

Во время беседы с журналистами в Белом доме, состоявшейся в пятницу, 7 октября, президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет обсуждать с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос поставки Украине ракет Tomahawk и другого оружия.

Об этом стало известно из прямой трансляции встречи президентов в Белом доме.

Трампа спросили, может ли он предоставить дальнобойное оружие, чтобы уравнять силы Украины и России на поле боя.

«Мы обо всем будем говорить. Этот вопрос в повестке дня, как говорится», — заявил он.

Трамп добавил, что Украине нужны не только «Томагавки», но и «куча другого мощного оружия», которое США предоставляют уже почти четыре года.

«Надеюсь, что это оружие будет не нужно, что можно, не вооружая Украину до зубов, остановить войну. Я думаю, что мы к этому приближаемся», — выразил надежду американский президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин «не любят друг друга». Поэтому он сделает все, чтобы их предстоящая встреча была комфортной для всех.