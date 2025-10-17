- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 883
- Время на прочтение
- 1 мин
Получит ли Украина ракеты "Томагавк" от США: что ответил Трамп
Президент США подтвердил, что вопрос дальнобойного оружия есть в повестке дня встречи.
Во время беседы с журналистами в Белом доме, состоявшейся в пятницу, 7 октября, президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет обсуждать с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос поставки Украине ракет Tomahawk и другого оружия.
Об этом стало известно из прямой трансляции встречи президентов в Белом доме.
Трампа спросили, может ли он предоставить дальнобойное оружие, чтобы уравнять силы Украины и России на поле боя.
«Мы обо всем будем говорить. Этот вопрос в повестке дня, как говорится», — заявил он.
Трамп добавил, что Украине нужны не только «Томагавки», но и «куча другого мощного оружия», которое США предоставляют уже почти четыре года.
«Надеюсь, что это оружие будет не нужно, что можно, не вооружая Украину до зубов, остановить войну. Я думаю, что мы к этому приближаемся», — выразил надежду американский президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин «не любят друг друга». Поэтому он сделает все, чтобы их предстоящая встреча была комфортной для всех.