Получит ли Украина ракеты Tomahawk: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос поставки американских крылатых ракет Tomahawk был открыт поднят во время его встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи.

«Мы говорили о Tomahawk, я совершенно открыт здесь с вами, мы хотели бы это», — сообщил Зеленский.

По словам украинского президента, в настоящее время поставки ракет Tomahawk не решенный вопрос.

«И также это позиция американской стороны на данный момент, но никто не отменял эту тему для переговоров, мы должны поработать над этим», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что не может раскрыть все детали переговоров и посоветовал обращаться с вопросами к американской стороне.

Напомним, Зеленский сразу после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме провел срочный групповой телефонный звонок с ключевыми европейскими лидерами и представителями НАТО. Эта конференция была организована для того, чтобы предоставить им обновленную информацию о переговорах с Трампом.

Среди участников, которых упомянул Зеленский, были премьер Италии Джорджа Мэлони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Польши Дональд Туск, а также лидеры Великобритании, Финляндии, Норвегии и глава Европейского совета. Зеленский назвал их основными представителями Коалиции желающих.