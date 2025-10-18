- Дата публикации
Получит ли Украина ракеты Tomahawk: Зеленский ответил
После встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил об обсуждении поставок ракет Tomahawk.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос поставки американских крылатых ракет Tomahawk был открыт поднят во время его встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи.
«Мы говорили о Tomahawk, я совершенно открыт здесь с вами, мы хотели бы это», — сообщил Зеленский.
По словам украинского президента, в настоящее время поставки ракет Tomahawk не решенный вопрос.
«И также это позиция американской стороны на данный момент, но никто не отменял эту тему для переговоров, мы должны поработать над этим», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что не может раскрыть все детали переговоров и посоветовал обращаться с вопросами к американской стороне.
Напомним, Зеленский сразу после встречи с Дональдом Трампом в Белом доме провел срочный групповой телефонный звонок с ключевыми европейскими лидерами и представителями НАТО. Эта конференция была организована для того, чтобы предоставить им обновленную информацию о переговорах с Трампом.
Среди участников, которых упомянул Зеленский, были премьер Италии Джорджа Мэлони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер Польши Дональд Туск, а также лидеры Великобритании, Финляндии, Норвегии и глава Европейского совета. Зеленский назвал их основными представителями Коалиции желающих.