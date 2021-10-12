Поляков не был случайным пассажиром такси, но подозрений пока нет: новые подробности смерти нардепа

Поляков не был случайным пассажиром такси, но подозрений пока нет: новые подробности смерти нардепа

По словам пресс-секретаря МВД, версия о том, что смерть нардепа наступила по естественным причинам — уже не приоритетна.

Показания, которые таксист дает сейчас под протокол, отличаются от тех, которые он давал во время общения с полицейскими на месте. Сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую.

Об этом пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщил в эфире " Украина 24 ".

"Он сказал, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем", — рассказал он.

По словам Шевченко, установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую. Тот факт, что таксист вез пассажира, которому стало плохо, установлен. Есть еще третье лицо, которое было с ними в компании. Подозрений пока нет.

Следствие пока рассматривает сам факт обнаружения метадона.

"Вопрос влияния выявленного метадона на сам факт смерти пока остается. Но скорее всего, по логике следствия, к смерти привело определенное соединение некоторых веществ в организме пострадавшего. Произошло это по доброй воле потерпевшего или по злому умыслу других лиц, а он об этом не знал, пока сказать не можем ", — отметил Шевченко ..

Напомним:

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

Полицейские рассматривают несколько версий — естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон.

— естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон. Депутата Антона Полякова похоронили 11 октября на его малой родине — в Чернигове. Проститься с политиком пришли сотни людей. Среди них народные депутаты, которые следят за расследованием смерти 33-летнего политика. Также на церемонии заметили и его коллегу и сожительницу Анну Скороход, которая после известия о смерти нардепа потеряла в Верховной Раде сознание. Говорят, депутат беременна.

Смерть нардепа Антона Полякова: попрощаться с мужчиной пришли сотни людей

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку