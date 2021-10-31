"Полякова убили": коллега и близкая подруга убитого нардепа сделала громкое заявление

Анна Скороход утверждает, что видела на его шее след от удушения.

Народная депутат Анна Скороход считает, что причиной смерти ее коллеги и жениха Антона Полякова, который при странных обстоятельствах погиб 8 октября, было умышленное убийство.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24".

"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит. И не надо выдумывать ничего, и не нужно рассказывать ничего о наркотиках и еще о какой-то билиберде", – заявила она.

По словам Скороход, погибший, с которым она находилась в близких отношениях, не употреблял наркотики. "Мы бывали в разных компаниях и нам очень многое предлагали – и никогда. Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить в том, что в какой бы ситуации Антон не находился, он бы никогда не употребил бы наркотики", – уверяла она.

В то же время народная депутат заметила, что видела след от удушения на шее Полякова. "Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушения, которая у него была, я лично ее видела... Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать о цепочке и еще какую-то ерунде можно только людям, которые ничего не понимают в этом. Я уверена, что это след от удушения", – заявила Скороход.

Она также сообщила, что они с Поляковым собирались пожениться на его дне рождения, 11 ноября. Оба они уже были разведены с бывшими супругами.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео с камер наблюдения в кафе, где находился в день своей смерти народный депутат Антон Поляков, и, вероятно, видео с нагрудной камеры полицейского во время оказания ему экстренной медицинской помощи.

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