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"Помогают Путину": Белый дом о конгрессменах, которые не будут голосовать за помощь Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Помогают Путину": Белый дом о конгрессменах, которые не будут голосовать за помощь Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан / Фото: Associated Press

В Белом доме призывают каждого конгрессмена поддержать помощь украинцам.

В Белом доме заявили, что конгрессмены, которые не будут голосовать за выделение помощи Украине, будут помогать российскому диктатору Путину.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Любой член Конгресса, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за результат, который облегчит Путину победу", — заявил Салливан.

Он отметил, что конгрессмены, которые не хотят поддержать запрос президента США Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины, нанесут ущерб демократии и помогут диктатурам.

"Мы считаем, что это неправильный урок истории, и каждый член Конгресса – демократ и республиканец – должен проголосовать в поддержку этого решения", — сказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе США заявляют, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте из-за позиционного закрепления российских захватчиков, украинские военные продолжают достигать прогресса.

Кроме того, мы ранее информировали, что США и Запад имели разногласия с Украиной относительно стратегии контрнаступления.

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Дата публикации
Просмотры
258
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