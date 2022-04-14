"Помогите Украине с оружием": Зеленский показал миру видео с ужасами войны

"Помогите Украине с оружием": Зеленский показал миру видео с ужасами войны

Президент призвал также прекратить кормить российскую военную машину и не покупать у РФ нефть и газ.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал эмоциональную видеозапись, на которой зафиксированы ужасы продолжающейся уже 50 дней современной войны, в частности зверства оккупантов в отношении людей и разрушения населенных пунктов.

Соответствующий ролик опубликован в Сети 14 апреля.

"50 дней нас цинично пытаются уничтожить. 50 дней украинский народ героически сопротивляется. Мы не боимся ничего, потому что знаем, за что боремся. У нас достаточно смелости покончить со злом", — говорится в подписи к видео.

"Прекратите кормить российскую военную машину. Помогите Украине с оружием. Тогда мир и добро победят гораздо быстрее", – призвал Зеленский.

Осторожно! На видео запечатлены сцены насилия.

Напомним, 8 апреля президент тоже публиковал эмоциональное видео, демонстрирующее, к чему приводит покупка российской нефти и газа. В ролике тоже содержался призыв прекратить кормить российскую военную машину.

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