Помогут ли новые переговоры приблизить окончание войны: что известно о встречах Украины, США и РФ

Что известно о предстоящих переговорах с участием представителей Украины, США и РФ / © ТСН.ua

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В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский и украинские представители планируют провести ряд встреч с западными союзниками. Дипломатический маршрут предусматривает координацию в Брюсселе, технические переговоры в Абу-Даби с участием Украины, США и РФ и, в случае прогресса, возможный саммит лидеров. Впрочем, даты встреч в Брюсселе и Абу-Даби пока остаются под вопросом.

Что известно о предстоящих переговорах по прекращению войны в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о встрече Зеленского в Брюсселе

В Брюсселе 27–28 октября планировалась встреча на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американской стороны, ЕС и генерального секретаря НАТО по вопросам гарантий безопасности и прекращения войны. Как сообщал ранее украинский президент, инициатором расширенных переговоров выступила американская сторона.

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Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

«У нас был брифинг от американцев, и сейчас они хотят уже не просто брифинг, а широко обсудить вопросы безопасности, гарантий, ЕС и участия. И хотят провести встречу на этой неделе уже в Брюсселе. Американцы, Украина, ЕС на уровне президентов и НАТО на уровне генерального секретаря НАТО. И я не знаю, будет ли ещё кто-то в этой группе в Брюсселе… И такую встречу мы планируем уже во вторник-среду», — сообщил Зеленский.

Впрочем, ожидаемый визит пока остается под вопросом. Представители Еврокомиссии не подтвердили включение этого мероприятия в официальные графики европейских лидеров, однако не исключают, что планы еще могут измениться.

Офис президента пока не подтверждает возможный визит Владимира Зеленского в Брюссель на этой неделе. По словам советника президента Дмитрия Литвина, подготовка к встрече Украины, ЕС, НАТО и США задерживается из-за изменения планов американской стороны.

Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России — где и в каком формате они могут состояться

Переговоры делегаций Украины, США и России — подробности

Украина готовится к трехсторонней встрече на уровне команд уже в первой половине ноября или даже раньше. Об этом Владимир Зеленский 23 октября заявил во время выступления в Hudson Institute после беседы со спецпосланниками США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

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По словам президента, украинская сторона готова к переговорам «даже завтра», однако всё зависит от позиции России. Он также напомнил, что такую встречу планировали ещё в сентябре, но тогда россияне нашли повод её сорвать.

В свою очередь, в Кремле заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября, однако этот раунд будет лишь предварительным.

Помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков цинично подчеркнул, что предстоящая встреча будет носить «пристрелочный» характер, поэтому не стоит питать завышенных ожиданий. Помощник диктатора добавил, что для достижения окончательного мирного соглашения сторонам ещё предстоит проделать большой объём работы.

Между тем издание «Украинская правда» сообщает, что новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией планируется провести в Абу-Даби после американских промежуточных выборов в Конгресс, ориентировочно после 10 ноября. По данным журналистов, Киев пытается ускорить переговоры в Абу-Даби с участием США и РФ и перенести их на неделю раньше, ведь с наступлением холодов каждый день имеет решающее значение.

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Кроме того, Киев стремится вовлечь в этот процесс Евросоюз. Даже если Россия выступает против участия ЕС в качестве полноправного участника первой встречи, украинская сторона планирует проводить брифинги для европейских представителей прямо на месте. Впрочем, главной практической проблемой для европейцев остается отсутствие единого представителя с полномочиями принимать решения.

О чём пойдёт речь на трёхсторонних переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей программы «ТСН.Тиждень» Алле Мазур заявил, что ожидает от ноябрьской встречи представителей Украины, США и РФ практического шага к переговорам на уровне лидеров.

«Для нас самый важный результат — это возможность встречи в трехстороннем формате на уровне лидеров», — заявил президент.

По мнению президента, именно на самом высоком уровне удастся сдвинуть с мертвой точки вопрос о прекращении огняи добиться обмена пленными «всех на всех».

Среди приоритетных тем для будущих переговоров Зеленский назвал прекращение ударов по энергетике и безопасность на море, что имеет решающее значение для украинской экономики и экспорта зерна.

Почему Брюссель хочет вмешаться в переговоры по Украине

Евросоюз стремится присоединиться к следующему раунду переговоров между Украиной, США и РФ, чтобы усилить своё влияние на мирный процесс и иметь больше возможностей влиять на позицию США, которая в последнее время, по оценке журналистов Euronews, заметно сместилась в пользу Москвы.

Флаг Европейского Союза / © Unsplash

Как подтвердила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста, ЕС рассчитывает быть представленным на переговорах, а представлять блок должны совместно Еврокомиссия и Европейский совет. По её словам, главная цель Брюсселя — обеспечить Украине сильную позицию для достижения справедливого мира. Возможность отдельных встреч европейских чиновников с представителями РФ в Еврокомиссии пока не уточняется.

«В настоящее время ожидается, что состоятся переговоры на многостороннем уровне с участием высокопоставленных официальных лиц, и ЕС будет присутствовать на этих переговорах. Мы всегда стремились к тому, чтобы Украина занимала сильную позицию, и всегда работали над достижением справедливого и прочного мира для Украины. Мы делаем это при каждой возможности», — заявила Подеста.

Кремль не будет прекращать атаки во время переговоров

Возобновление трехсторонних переговоров не означает прекращения боевых действий, и российская армия будет продолжать атаки. Об этом на брифинге 26 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, решение о диалоге не предусматривает ограничений на проведение военных операций, и РФ будет и впредь наносить удары по Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

«Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях», — ответил Песков.

Кроме того, Песков отметил, что на переговорах могут затрагиваться территориальные вопросы, однако Кремль не будет публично раскрывать подробности.

В то же время он назвал гуманитарное перемирие в оккупированных Олешках возможным примером для других участков фронта.

На какие условия не пойдет Киев ради прекращения огня

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил о готовности прекратить боевые действия изаморозить конфликт по нынешней линии фронта ради скорейшего завершения войны.

В то же время президент подчеркнул, что Киев не согласится юридически признавать временно оккупированные территории российскими. Зеленский также опроверг заявления о потере 25% территории, уточнив, что в настоящее время РФ контролирует 19,3%, а отказ от 25% означал бы полную сдачу Донбасса, на что Украина не пойдет.

«Когда кто-то говорит о 25%, это означает, что мы должны отказаться от всего Донбасса, а это будет означать, что они будут контролировать 25%. Сейчас они контролируют 19,3%», — отметил Зеленский.

Чего украинцам стоит ожидать от переговоров

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде президента сообщает, что реальных решений следует ожидать только к третьей встрече.

Ожидается, что в ходе первой встречи обновленные составы делегацийпознакомятся друг с другом и согласуют позиции. На втором раунде может начаться полноценное обсуждение, а уже на третьем — появиться первые реальные решения.

«Нам нужно показать картину того, как будет выглядеть эта часть мира, как будут защищать Украину, каким будет сотрудничество с НАТО или что там ещё будет. У нас внутри страны доверие к Трампу всего на 6% выше, чем доверие к Путину. Просто, несмотря на заверения Трампа, здесь никто ничего не сделает», — отмечает источник издания.

По данным источников УП, американские специальные посланники Кушнер и Виткофф передали Владимиру Путину предложение обсудить новую модель безопасности, на что тот предварительно согласился.

Кроме того, определился вероятный представитель от Евросоюза на предстоящих переговорах — им должен стать глава аппарата и ближайший помощник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт.

В свою очередь, украинский журналист Виталий Портников считает, что возобновление переговорного процесса даёт президенту США Дональду Трампу возможность продемонстрировать свою роль миротворца накануне выборов в Конгресс США.

По его мнению, нынешние переговоры не нацелены на конкретный результат из-за несовместимости позиций сторон, а служат лишь «декорацией». Именно поэтому перенос встреч на период после 10 ноября является логичным шагом для Трампа: безрезультатный исход переговоров перед выборами мог бы дискредитировать его заявления о дипломатическом успехе.

Украинский журналист Виталий Портников

«Представьте себе, что переговоры состоятся завтра. Украинская и российская делегации встречаются, и мы слышим от россиян всё то, что мы, как правило, от них слышим. И переговоры ни к чему не приводят. Ну, переговорный процесс возобновился, но оказалось, что это декорация. Как раз нужно, чтобы эти переговоры, поскольку от них нечего ждать, состоялись после 10 ноября», — подчеркнул Портников.

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