Помогут ли Польша и Румыния сбивать российские ракеты и дроны над Украиной - Зеленский дал ответ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность совместной противовоздушной обороны с Польшей и Румынией, отметив важность координации действий для защиты украинской и европейской территории.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами накануне.

«Я считаю, что справедливо говорить о совместном решении. Не только то, чтобы дрон падал на голову украинцам, чтобы он не долетел до территории Польши, а чтобы это были решения, которые делаются вместе. То есть у нас стоит ПВО — мы сбиваем все, что летит на нас и летит на Польшу. И так же Польша сбивает самолетами все, что летит на них, и то, что летит на нас», — отметил президент.

Реклама

По его словам, совместная оборона может касаться западных регионов Украины, куда Польша имеет возможности для реагирования. «Или это может быть не только Польша, но и Румыния, на других мы и не рассчитываем», — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ключевым является эффективное и координационное применение ПВО, которое позволяет защищать граждан Украины и соседних государств от ракетных и беспилотных атак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 20 сентября ПВО успешно отбили комбинированное воздушное нападение российских войск, подавив 583 средства воздушного нападения. С 20:00 19 сентября противник нанес удар по территории Украины с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Радиотехнические войска зафиксировали 619 средств воздушного нападения.