Помощь для Украины и Израиля: Белый дом хочет внести в запрос еще 2 статьи

Сейчас продолжаются "активные разговоры" по поводу этой идеи, однако некоторые республиканцы уже выступили против.

Белый дом готовит запрос к Конгрессу о дополнительном финансировании, который будет содержать деньги на помощь Израилю, Украине, Тайваню и на защиту границ США.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух анонимных чиновников из американского Конгресса.

Представители администрации президента США Джо Байдена проинформировали, что запрос о средствах на производство дополнительного оружия будет направлен на то, чтобы устранить нагрузку на запасы Минобороны, вызванную дополнительной военной поддержкой Израиля, Украины и Тайваня.

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Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби на пресс-конференции 11 октября рассмотрел возможность объединения всех запросов на финансирование, сообщив представителям СМИ, что продолжаются "активные разговоры".

Глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что открыт для пакета помощи для Израиля, Украины и Тайваня и для финансирования дополнительной безопасности на границе с Мексикой.

Однако некоторые республиканцы в Палате представителей выразили оппозицию этой идее.

Напомним, накануне источники в Белом доме сообщили, что администрация рассматривает возможность объединить в один запрос свою просьбу к Конгрессу о военной помощи для Украины и Израиля. Благодаря этому некоторые республиканцы-противники помощи для Киева будут вынуждены проголосовать за пакет, потому что не захотят блокировать военную помощь Израилю.

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