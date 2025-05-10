Помощь и гарантии безопасности для Украины: Мерц заявил, что публичных обсуждений не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что «коалиция желающих» в сотрудничестве с США сделает все возможное для окончания войны в Украине. При этом он выступает против публичных обсуждений мер и решений, направленных на достижение мира.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции лидеров «коалиции желающих».

«Я продолжаю в определенной степени политику предыдущего правительства, продолжавшуюся предыдущие три с половиной года. Мы приняли много решений вместе, и в апреле 2022 мы совместно работали в Бундестаге. Я был одним из первых политиков в Германии, приехавших в Украину в мае 2022 года», — напомнил Мерц.

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По его словам, в Германии понимали и понимают, что должны поддерживать Украину не только ради собственно украинцев. Это также отвечает общим европейским интересам.

«Эта война угрожает не только территориальной целостности Украины. Эта война пытается полностью уничтожить политический порядок Европы. Вот почему мы рядом с Украиной. Масштаб того, что мы делаем, это то, что мы еще ближе будем рассматривать с нашими партнерами в будущем в рамках коалиции желающих», — подчеркнул немецкий канцлер.

Он также добавил, что Германия в формате коалиции вместе с Польшей, Францией и Великобританией сделает все возможное для окончания войны России против Украины.

«Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну, и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине, — это не тема для публичного обсуждения. Это все будет обсуждаться внутренним, в таком же формате, вместе с Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что самое важное, что США остаются вовлеченными, они остаются с нами», — подчеркнул Мерц.

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В то же время он отметил, что решения о предоставлении Украине гарантий безопасности будут приниматься «тогда, когда придет время».

«И эти решения мы будем принимать вместе, когда это будет актуально», — подытожил Фридрих Мерц.

Напомним, Мерц пригрозил России санкциями, если мирные переговоры провалятся. Канцлер Германии подчеркнул, что Киев получит усиленную помощь, если РФ не согласится на продолжительное перемирие.