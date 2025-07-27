Помощь или отступление: Трамп оказался перед выбором в войне Путина против Украины – Портников

Дональд Трамп / © Associated Press

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Украина уже в ближайшие недели должна начать переговоры с США о новой модели военной помощи. И в то же время Дональду Трампу придется определиться — действительно ли он хочет наказать Владимира Путина за затягивание войны.

Об этом заявил журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем видеоблоге.

Он напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио недавно подтвердил раздражение президента Трампа действиями Кремля, которые, несмотря на шесть телефонных разговоров, не привели ни к какому реальному сдвигу в вопросе прекращения войны.

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"Дональд Трамп теряет терпение и волю ждать, пока российская сторона что-нибудь сделает. Это не его война, но он хочет довести ее до окончания", - цитирует Портников слова Рубио, сказанные в эфире Fox News.

По мнению обозревателя, в Вашингтоне уже сформировалось ясное понимание того, что Путин сознательно затягивает процесс и не настроен на компромисс. Трамп, по словам Рубио, не позволит себя вовлечь в бесконечные переговоры без результата.

Однако главный вопрос, по словам Портникова, в другом: что будет, если Трамп решит наказать Путина за его неуступчивость? Одним из шагов, который может ответить, является продолжение военной помощи Украине.

"Среди шагов, на которые может пойти Дональд Трамп, прежде всего можно сказать о продлении военной помощи Украине", - отмечает Портников.

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Однако сейчас в западных столицах уже идет дискуссия о том, как именно будет выглядеть такая поддержка. Вероятно, администрация Трампа будет настаивать на том, чтобы именно европейские союзники платили за американское оружие, получаемое Украиной.

Это означает, что объемы помощи, даже в случае ее продления, будут значительно меньше, чем поступавшие при президентстве Джо Байдена. Выделенный Конгрессом пакет помощи уже почти исчерпан.

"За следующие недели Украине нужно будет обсуждать с США новую модель помощи", - подчеркивает Портников.

По его мнению, тогда станет понятно, насколько Трамп готов перейти от заявлений к действиям.

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"Или США сами будут помогать Украине в борьбе с агрессией или будут искать деньги у европейцев — но тогда и оружия будет меньше. А значит, и наказание Путина не будет реальным", — резюмировал обозреватель.

Ранее Виталий Портников заявлял, что по истечении 50-дневного срока, который Дональд Трамп якобы дал Путину, США будут вынуждены принимать новые решения по военной помощи Украине.