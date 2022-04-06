Помощь от Байдена Украине и рост угрозы мирового конфликта: пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных новостей ночи:
- Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $100 млн. Читать далее –>
- Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Мили убежден, что действующий порядок в мире становится все более нестабильным, и угроза серьезного международного конфликта увеличивается. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты в координации со странами Группы 7 и Европейским Союзом введут новый пакет санкций против России в ответ на массовые убийства мирных жителей Киевской области. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Читать дальше –>
- В Гостомеле на Киевщине за 35 дней российской оккупации по меньшей мере 400 человек пропали без вести. Читать дальше –>
- Россия через своего постоянного представителя при ООН Василия Небензи признала, что ведет в Украине войну, а не "специальную операцию". Об этом постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сказал на заседании Совета Безопасности ООН по поводу массовых убийств в Буче .