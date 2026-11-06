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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
583
Время на прочтение
1 мин

Подготовка к переговорам в Абу-Даби и новая помощь для Украины: главные новости ночи 6 ноября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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США, Украина, Россия

США, Украина, Россия / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 ноября 2026 года:

  • Испания предоставляет Украине €437 миллионов военной помощи: что обсудили Зеленский и Санчес Читать далее –>

  • Литва выделила €12,3 миллиона в поддержку украинцев: на что направят средства Читать далее –>

  • США готовят переговоры Украины и РФ в Абу-Даби: Кушнер заявил о серьезных предложениях Читать далее –>

  • Борьба за последние мандаты в США: в одном из округов кандидатов разделяют 280 голосов Читать далее –>

  • Россия игнорирует приказ остановить войну: Мельник призвал ООН отреагировать Читать далее –>

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