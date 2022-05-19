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Помощь от США и ситуация с урожаем из-за войны: главные новости ночи 19 мая

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Помощь от США и ситуация с урожаем из-за войны: главные новости ночи 19 мая

Фото: Pexels

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 19 мая:

  • Министерство обороны США официально сообщает, что морские пехотинцы Корпуса морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 для отправки вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках безопасности США Украине. Читать дальше –>
  • Этим летом на карту будет поставлена судьба трех урожаев: прошлогоднего, который Украина не в состоянии полностью экспортировать, нынешнего, потому что соберут только половину урожая и будущего, поскольку фермеры не будут сеять озимую пшеницу в привычных объемах. Читать дальше –>
  • США заявили об увеличении на $215 миллионов собственного вклада в глобальную продовольственную помощь и анонсировали новый пакет в размере $5,5 миллиарда для обеспечения гуманитарной поддержки и усиления глобальной продовольственной безопасности. Читать дальше –>
  • Готовится так называемый "пресс-тур" российских пропагандистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей. Читать дальше –>
  • Палата общин Канады единогласно приняла резолюцию о признании массовой депортации советским режимом крымских татар в 1944 году актом геноцида. Читать дальше –>

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