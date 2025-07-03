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Помощь от США на паузе: военный эксперт поделился обнадеживающим прогнозом
Несмотря на временные проверки помощи США, поддержка Украины остается, отмечает военный эксперт. Впрочем, фронтовая ситуация изменится не сразу.
Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал ситуацию с американской военной помощью Украине. По его словам, сейчас проходит определенная ревизия и инспекция оказания помощи, которая является естественной процедурой.
Об этом он сказал в эфире «Мы-Украина».
В то же время, несмотря на существующие вопросы действующей администрации США, поддержка Украины остается стабильной.
«У меня не просто надежда, а убеждение, что такие отклонения от генеральной линии помощи Украине будут быстро преодолены. Мы продолжим получать поддержку от Америки», — сказал он.
Грабский подчеркнул, что мгновенных изменений на фронте из-за этой проверки ждать не стоит, ведь существует механизм эшелонирования запасов, позволяющий стране удерживать боеспособность в течение определенного времени.
В то же время возможны «просадки» в поставках могут сказаться через определенный период, в зависимости от объемов недополученного вооружения.
Военный эксперт выразил надежду, что отклонения от генеральной линии поддержки Украины будут быстро устранены, и США и дальше будут оказывать необходимую помощь в защите демократии.
Напомним, ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки Украине партии ракет и боеприпасов из-за беспокойства по поводу собственных запасов военной техники, что подтверждает Белый дом.
Однако в Министерстве обороны Украины заверили, что никаких официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов не поступало. Для выяснения всех обстоятельств ведомство попросило телефонную консультацию с партнерами из США.