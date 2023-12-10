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Помощь США Израилю без согласования Конгресса и обстрел Херсона: главные новости ночи 10 декабря 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
395
Время на прочтение
1 мин
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Помощь США Израилю без согласования Конгресса и обстрел Херсона: главные новости ночи 10 декабря 2023 года

Палата представителей США у Вашингтоне / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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Просмотры
395
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