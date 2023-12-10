Помощь США Израилю без согласования Конгресса и обстрел Херсона: главные новости ночи 10 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

В Германии заговорили о войне: что произошло Читать далее –>

Конгрессмен рассказал, влияют ли успехи украинцев на поле боя, на голосование по помощи в США Читать далее –>

Госдеп США разрешил продажу Израиля танковых снарядов без согласования Конгресса — Reuters Читать далее –>

Враг ночью обстрелял Херсон Читать дальше –>

Экспорт нелиберального мировоззрения: правительство Орбана выделило более 1 млрд на воспитание будущих лидеров Венгрии Читать далее –>

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