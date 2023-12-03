Помощь США откладывается: дипломат указал, до каких пор ВСУ хватит оружия

По словам Чалого, по меньшей мере, к лету следующего года Вооруженные Силы будут обеспечены оружием.

Несмотря на то, что одобрение Конгрессом США помощи Украине на 2024 год откладывается, по меньшей мере, до лета ВСУ будут обеспечены оружием.

Об этом заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015–2019) Валерий Чалый в эфире телемарафона.

"Хочу немного успокоить, если проанализировать информацию, то у меня есть полная уверенность, что наши Вооруженные Силы к лету следующего года будут обеспечены оружием. В каких объемах и каких видов – это будет вопрос. Но деньги на это будут", – убежден дипломат.

Чалый напомнил, что Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд в помощь Украине. Эксперт не исключает, что сумма может быть уменьшена.

"В запросе на 61 млрд долларов есть фактически план помощи Украине на следующий год. И в этом смысле важен именно этот план. Я думаю, что Белый дом будет настаивать на пакетном голосовании. Финансирование может быть уменьшено. Но нам не стоит думать – будет уменьшено или не будет. Это важно для нас, но есть Германия и 8 млрд, есть Нидерланды, есть Европейский Союз. Нам нужно искать определенные пути для того, чтобы защищаться", – говорит бывший посол в Штатах.

Чалый уверен, что американская помощь полностью не прекратится.

"Они могут перенести голосование (по выделению помощи Украине. – Ред.) на январь. Это плохо, потому что может не быть этой привязки к моменту Украина, Израиль... Будет другая ситуация, уже выйдут кандидаты на праймериз, и американцам будет не до Украины. Поэтому будем надеяться, что в декабре закроется это голосование. Но при этом нам свое делает. Нам нужно производить свое вооружение", – подытожил дипломат.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что подписание президентом США Джо Байденом Временной бюджетной резолюции без помощи для Украины не является "зрадою".

ТСН.ua разбирался, почему Украина рискует оказаться без помощи США и как достучаться до Конгресса.

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