Помощь США зависла под вопросом — что ждет Украину дальше

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Приостановление финансирования США не будет иметь кардинального значения, поскольку ключевые пути финансирования уже перекрыты, а пакеты бывшего президента США Джо Байдена исчерпаны.

Такое мнение высказал директор Центра стратегической аналитики и международных исследований Западноукраинского национального университета Андрей Грубинко в эфире КИЇВ24.

Эксперт утверждает, что ситуация с бюджетом США не повлечет значительных изменений, поскольку ключевые каналы финансирования были перекрыты ранее:

«Для помощи Украине очевидно, что эта ситуация не будет иметь очень кардинального значения. Почему? Потому что, во-первых, сам Трамп перерезал основной путь поставок вооружения Украине и финансирования. Социально-экономическая сфера Украины никоим образом не финансируется, как и военно-оборонная сфера со стороны США».

Исчерпание пакетов и европейская роль

Он также отметил, что военные пакеты, заложенные предыдущей администрацией, уже закончились, а поставки вооружения теперь осуществляются другими путями:

«Уже как раз, по сути, с сентября месяца закончились те пакеты, которые еще Байден закладывал для военной помощи. Поэтому сейчас только покупают европейцы и поставки идут, в частности, вооружение, которое нас больше всего интересует. Поставка идет либо из правительственных фондов, которые сейчас будут заморожены, или вооружение напрямую идет, вывозится от производителей, то есть с заводов и фабрик».

Оценка суммы в $400 миллионов

Относительно 400 миллионов долларов, которые заложены на военные нужды Украины в новом бюджете США, эксперт считает эту сумму недостаточно критичной для того, чтобы кардинально изменить ситуацию:

«То есть в данном случае этот бюджет, который сейчас под вопросом его принятия США, там есть 400 миллионов заложено на военные нужды Украины. Это не является сегодня — конечно, для нас это важная сумма для помощи Украине в наших условиях — но 400 миллионов на сегодня это не является той критической суммой, которая очень кардинально может повлиять на ситуацию в Украине».

Напомним, ранее мы писали о том, что Палата представителей США приняла оборонный законопроект на $892,6 миллиарда на 2026 финансовый год, который стартует 1 октября. В этот бюджет, несмотря на сопротивление многих республиканцев, заложили $400 миллионов на программу помощи Украине в сфере безопасности.

В 2019 году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине через час после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.