Помощь Украине и Израилю: в Белом доме заверили, что давят на Палату представителей

Украина до сих пор нуждается в помощи

Самый быстрый способ помочь Израилю и Украине пополнить системы ПВО состоит в том, чтобы Палата представителей приняла законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, утвержденный ранее Сенатом.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

"Оборона Израиля была усилена коалицией стран во главе с Соединенными Штатами, которая сейчас работает в единстве", — отметил представитель Белого дома.

Соединенные Штаты Америки никогда раньше еще не защищали Израиль от нападения в таких масштабах и при столь прямой угрозе.

«Чтобы гарантировать, что так будет и дальше, Палата представителей должна срочно принять законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, принятый ранее в Сенате подавляющим большинством обеих партий», — подчеркнул представитель администрации Байдена.

Он подчеркнул, что этот пакет включает финансирование для систем «Железный купол» и «Праща Давида», которые спасли бесчисленное количество жизней. Поэтому, по его словам, принятие законопроекта является самым «быстрым и надежным способом», чтобы обеспечить крайне необходимую поддержку со стороны США.

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«Мы должны действовать срочно, чтобы пополнить противовоздушную оборону Израиля, равно как Конгресс должен действовать срочно, чтобы пополнить противовоздушную оборону Украины, которую также продолжают ежедневно атаковать с тех же беспилотников иранского производства», — резюмировал представитель Белого дома.

Напомним, что в выходные Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля.

США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль. Дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.

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