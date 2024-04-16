Помощь Украине и Израилю: в Белом доме заверили, что давят на Палату представителей

Украина до сих пор нуждается в помощи
Самый быстрый способ помочь Израилю и Украине пополнить системы ПВО состоит в том, чтобы Палата представителей приняла законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, утвержденный ранее Сенатом.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.
"Оборона Израиля была усилена коалицией стран во главе с Соединенными Штатами, которая сейчас работает в единстве", — отметил представитель Белого дома.
Соединенные Штаты Америки никогда раньше еще не защищали Израиль от нападения в таких масштабах и при столь прямой угрозе.
«Чтобы гарантировать, что так будет и дальше, Палата представителей должна срочно принять законопроект с дополнительным финансированием потребностей нацбезопасности, принятый ранее в Сенате подавляющим большинством обеих партий», — подчеркнул представитель администрации Байдена.
Он подчеркнул, что этот пакет включает финансирование для систем «Железный купол» и «Праща Давида», которые спасли бесчисленное количество жизней. Поэтому, по его словам, принятие законопроекта является самым «быстрым и надежным способом», чтобы обеспечить крайне необходимую поддержку со стороны США.
«Мы должны действовать срочно, чтобы пополнить противовоздушную оборону Израиля, равно как Конгресс должен действовать срочно, чтобы пополнить противовоздушную оборону Украины, которую также продолжают ежедневно атаковать с тех же беспилотников иранского производства», — резюмировал представитель Белого дома.
Напомним, что в выходные Иран совершил прямую воздушную атаку на Израиль, запустив крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники по территории Израиля.
США, Британия и Франция вместе отражали атаки Ирана на Израиль. Дипломат Владимир Огрызко объяснил, почему Запад помогает Израилю сбивать ракеты с Ирана и не помогает Украине.
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