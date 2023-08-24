Помощь Украине и выборы в США: республиканцы-кандидаты в президенты устроили спор

Некоторые из политиков утверждали, что прекратили бы финансовую помощь для Украины, другие отстаивали такую необходимость.

Восемь претендентов на то, чтобы стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии, устроили на дебатах спор по поводу войны в Украине и продемонстрировали раскол.

Об этом сообщает Politico.

Накануне в Милуоки (штат Висконсин) восемь претендентов в кандидаты в президенты США от Республиканской партии приняли участие в дебатах. Это было первое крупное событие президентской кампании 2024 года.

Также читайте У Байдена уверены, что Конгресс выделит дополнительные средства для Украины

Отмечается, что участники продемонстрировали глубокий раскол в вопросах войны в Украине и помощи государству.

Так, американский законодатель Вивек Рамасвами и губернатор Рон ДеСантис заявили, что прекратили бы финансовую помощь для Украины. Остальные же участники отстаивали необходимость такой помощи.

"Я считаю оскорбительным, что у нас есть профессиональные политики, осуществляющие паломничество в Киев, к своему папе Зеленскому, не сделав того же для людей на Мауи (Гавайи) или южной части Чикаго", – заявил Рамасвами.

В то же время ДеСантис был более сдержанным: он сказал, что прекратит помощь Украине, если правительства стран Евросоюза не активизируются, чтобы "усилить свою роль" в этом вопросе.

Однако подобную позицию разделяли не все желающие баллотироваться в президенты США от республиканцев. К примеру, экс-губернатор Южной Каролины Никки Гейли обвинила Рамасвами в том, что он хочет "передать Украину России", а также "позволить Китаю съесть Тайвань".

Заметим, что экс-президент США Дональд Трамп – фаворит среди претендентов на кандидатство от Республиканской партии – отказался от участия в дебатах.

Напомним, недавно Трампу было выдвинуто уже четвертое обвинение – в попытках повлиять на результаты президентских выборов 2020 года, на которых политик проиграл Джо Байдену.

Читайте также: