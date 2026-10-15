Помощь Украине и замороженные активы РФ: Мерц жестко высказался

Фридрих Мерц / © Associated Press

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейскому Союзу нужно найти дополнительные средства для финансирования Украины, которая будет иметь значительный дефицит бюджета в 2027 году. Замороженные российские активы в Европе должны оставаться под контролем европейских стран. Только они вправе самостоятельно решать, как ими распоряжаться.

Об этом пишет издание Welt.

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«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине пережить зиму, а также оказать поддержку в следующем году. Нам придется снова увеличить объем финансирования, чтобы предоставить Украине долгосрочную помощь», — сказал Мерц.

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Вицеканцлер, федеральный министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль подтвердил неизменность поддержки Украины со стороны Германии, в то же время отметив ожидания Берлина о продолжении реформ украинским правительством, передает Reuters.

«Наша поддержка Украины однозначна. Никаких колебаний на этот счет нет. Но есть четкие ожидания от украинского правительства. Я считаю, что есть простор для улучшения», — заявил Клингбайль.

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что на внешнее бюджетное финансирование 2027 года Украине нужно более 52 млрд долларов. Около 20 млрд долларов уже предусмотрено договоренностями с ЕС, МВФ и Японией. Еще более 32,6 млрд долларов (30 млрд евро) нужно привлечь.

От этого финансирования, подчеркнул премьер, зависят обороноспособность страны, выплата пенсий, работа больниц и поддержка бизнеса.

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В следующем году бюджетные расходы на оборону и безопасность составят около 44% ВВП. Силам обороны понадобятся дополнительные ресурсы. Внебюджетную потребность военных Корецкий оценил в 45 млрд долларов (40 млрд евро).

В начале сентября премьер анонсировал жесткую экономию бюджета. Правительство нашло 70 млрд гривен, которые направит на оборону, и предупредило, что без принятия необходимых решений Украина может недополучить значительную часть из 29,5 млрд долларов международной помощи в этом году.

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