Помощь Украины на Ближнем Востоке: Зеленский раскрыл детали дронового соглашения

Владимир Зеленский / © Getty Images

Украина предлагает Соединенным Штатам свой опыт и технологии в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico.

Он объяснил, что речь идет не о наступательных действиях или привлечении иностранных солдат, а об оборонных линиях и защите воздушного пространства Европы.

«Планировалось большое соглашение с США по производству дронов, но требуется исключение от Белого дома для его подписания. Эти системы могут защищать от сотен или тысяч иранских ракет и дронов-камикадзе. В то же время, три украинских команды уже отправились в страны Ближнего Востока, чтобы поделиться знаниями, опытом и техническими ресурсами», — уточнил он.

Напомним, власти Украины обсуждают с ближневосточными партнерами поставки ракет для ПВО в обмен на drone deal (дроновое соглашение). Об этом 10 марта заявил президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, проект может быть частью сотрудничества, предполагающего использование украинского опыта и производственных возможностей в сфере БпЛА.

19 августа Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта Америка будет покупать украинские дроны.

До этого на пресс-конференции возле Белого дома президент Зеленский заявил, что гарантии безопасности от США могут включать соглашение на $90 млрд между Киевом и Вашингтоном о приобретении американского оружия, в том числе авиационных, противоракетных систем и другого оружия, которое он отказался назвать.

Кроме того, Украина сообщила, что ее эксперты в ближайшее время начнут помогать защищать объекты в странах Ближнего Востока от атак иранских дронов.