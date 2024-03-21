Помощь Украине: Нидерланды выделят более €350 млн на закупку боеприпасов для F-16 и беспилотников

Это касается вооружения воздуха-земля для F-16, направляющихся в Украину.

Эти боеприпасы закупаются конкретно в индустрии.

Об этом сообщила министерша Кайса Оллонгрен по итогам вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), пишет нидерландское министерство обороны.

Нидерланды также снова отправляют, как ранее обещали, истребители F-16 в Румынию.

Самолеты там используются в центре подготовки украинских и румынских пилотов. Это касается не только самого самолета, но и всех связанных с ним запчастей и боеприпасов.

Об этом на заседании UDCG сообщил командующий Вооруженными силами США генерал Онно Айхельсхайм.

Нидерланды вместе с Данией и США возглавляют коалицию ВВС UDCG. 18 нидерландских F-16 были предоставлены для использования в Румынии для обучения. Еще 24 нидерландских F-16 предназначены для доставки в Украину. Часть этой группы сейчас готовится к этому. Это делается по согласованию с партнерами по коалиции.

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Также Нидерланды также вносят вклад в размере более 200 миллионов евро в сфере закупки дронов. В планах закупить большое количество беспилотников ISR (Intelligence Surveillance Reconaissance) и подарить их Украине. Это делается по согласованию с другими партнерами и украинскими вооруженными силами.

"Эти дроны уже используются и зарекомендовали себя на поле боя", — сказала министерша Оллонгрен.

Напомним, что ранее говорилось, что Нидерланды планируют направить 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины. Деньги направят на помощь ВСУ, ведь понимают, что в Украине нуждается больше ракет для ПВО и артснарядов. Поэтому страна фокусируется на увеличении оборонного производства и поиске решений для уменьшения дефицита.

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