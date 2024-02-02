Помощь Украине от ЕС – хороший пример, но Конгресс США должен исполнить свою роль – Госдеп

Решение Евросоюза по созданию Украинского фонда является хорошим примером того, что Украину поддерживает широкая коалиция стран, но Конгресс США все же должен выполнить свою роль, приняв дополнительный пакет с более чем $60 млрд помощи для украинцев.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"Сегодняшнее решение ЕС лишь подчеркивает то, о чем госсекретарь говорил снова и снова: не только Соединенные Штаты поддерживают Украину, а широкая коалиция союзников и партнеров в Европе и во всем мире делает это", — отметил представитель Госдепа.

По его словам, если посмотреть общий финансовый вклад в поддержку Украины, то европейские страны внесли больше. В частности, Соединенные Штаты выделили около $75 миллиардов помощи, в то время как европейские страны вместе внесли около $110 миллиардов.

Миллер приветствовал решение европейских союзников и партнеров продолжить поддержку Украины, которая в дальнейшем противостоит агрессии РФ.

Также читайте Байден призвал дальше помогать Украине

«Итак, это в значительной степени коллективные усилия, и мы считаем, что в интересах национальной безопасности США, чтобы Конгресс исполнил свою роль, активизировал и принял запрос на дополнительное финансирование, направленный президентом»,- резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, директор ЦРУ заявлял, что США "убьют в свои ворота", прекратив помощь Украине. Он отметил, что Россия уже проиграла войну во многих аспектах, потому что потеряла более 315 тысяч российских военных и две трети танков от своего довоенного парка. Россия даже не приблизилась к своей цели – захватить Киев и покорить Украину.

Читайте также: