Помощь Украине от ЕС – хороший пример, но Конгресс США должен исполнить свою роль – Госдеп

Не только Соединенные Штаты поддерживают Украину.
Решение Евросоюза по созданию Украинского фонда является хорошим примером того, что Украину поддерживает широкая коалиция стран, но Конгресс США все же должен выполнить свою роль, приняв дополнительный пакет с более чем $60 млрд помощи для украинцев.
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.
"Сегодняшнее решение ЕС лишь подчеркивает то, о чем госсекретарь говорил снова и снова: не только Соединенные Штаты поддерживают Украину, а широкая коалиция союзников и партнеров в Европе и во всем мире делает это", — отметил представитель Госдепа.
По его словам, если посмотреть общий финансовый вклад в поддержку Украины, то европейские страны внесли больше. В частности, Соединенные Штаты выделили около $75 миллиардов помощи, в то время как европейские страны вместе внесли около $110 миллиардов.
Миллер приветствовал решение европейских союзников и партнеров продолжить поддержку Украины, которая в дальнейшем противостоит агрессии РФ.
«Итак, это в значительной степени коллективные усилия, и мы считаем, что в интересах национальной безопасности США, чтобы Конгресс исполнил свою роль, активизировал и принял запрос на дополнительное финансирование, направленный президентом»,- резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, директор ЦРУ заявлял, что США "убьют в свои ворота", прекратив помощь Украине. Он отметил, что Россия уже проиграла войну во многих аспектах, потому что потеряла более 315 тысяч российских военных и две трети танков от своего довоенного парка. Россия даже не приблизилась к своей цели – захватить Киев и покорить Украину.
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