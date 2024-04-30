Помощь Украине от США до сих пор под угрозой: в WP указали на серьезные риски

Союзники США из Европы и Азии совершат серьезную ошибку, если воспримут принятие законопроекта о помощи Украине на 61 млрд в качестве сигнала о том, что им не нужно добиваться большей стратегической автономии.

Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

По его словам, Европе и Азии следует действовать так, будто Соединенные Штаты отвернулись от мира, потому что существует вполне реальный риск, учитывая вероятное президентство Трампа.

"Как бы ни было болезненно получить помощь Украине через Конгресс, 61 миллиард долларов, скорее всего, закончатся до конца года. Это означает, что в начале 2025 года понадобится еще один законопроект. Если Трамп победит в ноябре, крайне маловероятно, что он поддержит такой закон. Он продолжает говорить, что положит конец войне за 24 часа. Многие считают, что он отрежет Украину, чтобы заставить ее заключить однобокое соглашение, которое российский диктатор Владимир Путин не намерен соблюдать. Президентские выборы в США могут определить судьбу Украины, и Трамп может легко победить на этих выборах. Даже если он этого не сделает, помощь Украине все равно окажется под угрозой, если республиканцы будут контролировать любую из палат Конгресса", - отметил обозреватель.

Он добавил, что союзникам США придется разрабатывать планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, исходя из того, что Америка, возможно, больше не будет стоять с ними бок о бок в будущем.

" На самом деле, это уже происходит: Канада и европейские члены НАТО увеличили свои расходы на оборону на 11% в 2023 году, а Япония увеличивает свои расходы на оборону на 16,5% в этом году. Но это может быть только началом долгосрочного отхода от Соединенных Штатов, когда страны от Германии до Южной Кореи обсуждают, могут ли они по-прежнему рассчитывать на ядерный зонтик США, или им нужно приобретать собственное ядерное оружие", - говорится в обзоре.

По мнению Бута, союзникам США жизненно важно делать больше для укрепления своих многосторонних оборонных связей, чтобы меньше зависеть от "капризов Вашингтона":

"В случае с Японией и Южной Кореей это означает продолжение укрепления их зарождающихся военных и разведывательных связей перед лицом растущих угроз со стороны Китая и Северной Кореи. В случае Европы это означает не только продолжение повышения расходов на оборону, но и углубление сотрудничества как в оборонном производстве, так и в военной сфере", – написал Макс Бут.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов жизненно важный 61 миллиард долларов помощи. Но Киеву все еще нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению России. О том, надолго ли Украине хватит помощи от США, написало издание Reuters.

Читайте также: