Помощь Украине от США под угрозой— NYT узнал детали

Белый дом / © Associated Press

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В Белом доме и Конгрессе фактически отсутствуют серьезные дискуссии по дальнейшей поддержке Украины, несмотря на завершение действия предыдущего пакета помощи.

Об этом пишет издание The New York Times.

«Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию, которая является ключевой для ее способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре», — пишут журналисты.

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В публикации также отмечается, что фактически когда Белый дом сегодня говорит о своих отношениях с Украиной, он обычно говорит скорее о том, что он получает, а не о том, что планирует дать.

После событий в Овальном кабинете Соединенные Штаты и Украина пересматривают соглашение об американских инвестициях и доступ к украинским полезным ископаемым.

Ранее Bloomberg писал, что Дональд Трамп все же принял решение полностью прекратить военную помощь для Украины после ссоры с Зеленским в Овальном кабинете.

Источники в Вашингтоне утверждают, что запрет на поставку Киеву средств противодействия российской агрессии будет действовать, пока Трамп не определит, что украинские лидеры «демонстрируют добровольную приверженность миру».

Таким образом, решение Белого дома ставит под угрозу не только помощь на 3,5 миллиарда долларов, которые остались действующей администрации «в наследство» от Джо Байдена, но и то вооружение, предоставление которого уже было согласовано, включая критически важные боеприпасы, сотни ракетных систем, антитанковые средства и т.д.