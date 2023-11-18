Помощь Украине от США: Сенат может вернуться к законопроекту через несколько недель – СМИ

Президент США Джо Байден в четверг, 16 ноября, подписал законопроект о временном финансировании правительства. Это позволит предотвратить "шатдаун", но пакет не включает дополнительной помощи Украине и Израилю.

Байден подписал проект закона за день до возможного "шатдауна". Пакет расходов сохранит финансирование на текущем уровне еще на два месяца, пока будет обсуждаться предстоящий долгосрочный пакет.

Как пишет "Голос Америки", Сенат и Палата представителей США продолжают обсуждать, как достичь компромисса по вопросу выделения помощи Украине и Израилю, с этим обратился в Конгресс Белый дом.

Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что этой зимой у Украины еще хватит оружия для защиты.

"У Украины есть ресурсы, которыми она может обороняться еще некоторое время. Но мы переживем зиму, и должны планировать следующий боевой сезон, то есть весну. Мы должны сделать все, чтобы они имели предусмотренное финансирование не только для своих военных, но чтобы они могли поддерживать работу своего правительства и снабжать своих людей необходимыми услугами. Поэтому для лидеров США крайне важно продемонстрировать свою поддержку Украины принятием дополнительных ассигнований", — сказал Бен Кардин.

Сенатор Кардин считает, что Сенат в следующие две недели может вернуться к соответствующему законопроекту: "Я надеюсь, мы сможем начать действия в Сенате в течение следующих двух недель".

По пишет Politico, снатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин считает, что обсуждение законопроекта о финансировании Украины и Израиля будет длиться долго.

"Это очень важно. Помощь Украине чувствительна ко времени. Люди воюют и погибают каждый день. Нам нужно быстро действовать, чтобы это сделать".

Однако, уступок демократов по вопросу защиты границ может быть недостаточно, чтобы поддержать законопроект о помощи Украине и Израилю. По крайней мере, об этом уже дают понять консервативные конгрессмены от Республиканской партии и предлагают обсудить изменения законодательства о предоставлении убежища мигрантам.

Также читайте Евросоюз может отложить начало переговоров о членстве Украины — Reuters

Входящий в переговорную группу сенатор-демократ Крис Мерфи из Коннектикута выразил вероятность, что законопроект о дополнительном финансировании Украины, Израиля, Тайваня и защите границы Сенат может вынести на голосование после Дня благодарения (после 23 ноября).

Однако, даже если Сенат примет помощь Украине вместе, эти положения должны еще поддержать Палата представителей США, где часть консервативного крыла Республиканской партии не поддерживает помощь Украине.

Напомним, американские законодатели одобрили временное финансирование правительства США на 45 дней во избежание "шатдауна" — блокирования выплат бюджетникам: конгрессменам и их персоналу, военным, социальным работникам и другим, которые получат зарплату из федерального бюджета. То есть, их не будут отправлять в неоплачиваемый отпуск. Бюджет на 2024 год (в США новый бюджетный год начинается с 1 октября), который и включал бы помощь Украине в размере более $60 млрд, не набрал нужного количества голосов.

Голосование за бюджет заблокировала группа конгрессменов в Палате представителей, преимущественно "трампистов".

Читайте также: