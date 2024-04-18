Помощь Украине от США: согласно законопроекту американские власти должны разработать долгосрочную стратегию поддержки

Законопроект по поддержке Украины, который вскоре будет рассматривать Палата представителей, обязывает Госдеп и Пентагон разработать стратегию помощи нашей стране, которая будет содержать конкретные и достижимые цели и гарантировать ее способность защищаться от будущих агрессий.

Об этом пишет Укринформ.

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США представил законопроект, предусматривающий «чрезвычайные дополнительные ассигнования в связи с ситуацией в Украине и на покрытие соответствующих расходов в течение финансового года, заканчивающегося 30 сентября 2024 года, а также на другие цели».

Согласно документу, на эти нужды будет выделено 60,84 млрд долларов, из которых 23,2 млрд долларов будет использовано на пополнение американских вооружений, запасов и средств защиты.

До 13,4 млрд. долларов будут направлены на новые закупки или ремонт имеющегося военного оборудования, а также для возмещения расходов на оборонные услуги Пентагона и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины.

Документ предусматривает передачу Украине ракет ATACMS большой дальности. «Как только это станет практически возможным после вступления этого закона в силу, президент передаст армейские тактические ракетные комплексы большой дальности правительству Украины», – говорится в законопроекте.

Президент США может приостановить передачу «Атакамсов», если это нанесет ущерб интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

В разных разделах документа отмечается, что 7,9 млрд и 1,6 млрд долларов предоставляются в виде ссуды («экономическая помощь»). Не позднее чем через 60 дней после вступления этого закона в силу президент заключает с правительством Украины соглашение о возвращении Соединенным Штатам этой помощи. Однако этот заем может быть списан по согласованию с Конгрессом.

В течение 45 дней после принятия закона Госдеп и Пентагон должны предоставить соответствующим комитетам Конгресса "стратегию поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе с агрессией со стороны Российской Федерации". Стратегия должна содержать конкретные и достижимые цели и показатели, которые будут использоваться для оценки прогресса в достижении таких целей.

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"Предполагается, что такая стратегия должна описывать, как каждый конкретный аспект поддержки США... на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях должен помочь Украине завершить конфликт как демократической, независимой и суверенной стране, способной сдерживать и защищать свою территорию от предстоящей агрессии", — говорится в законопроекте.

Напомним, Комитет разведки Палаты представителей США после секретного брифинга по Украине призвал Конгресс принять помощь до конца этой недели.

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