Помощь Украине от США: Зеленский оценил, поддержит ли Конгресс законопроект

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что американский Конгресс все-таки поддержит законопроект о помощи Украине.

Об этом глава государства сказал во время форума "Украина. Год 2024".

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. Мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают наш запрос. Это не игрушки по войне в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Он также убежден, что Соединенные Штаты Америки останутся лидерами демократии в мире.

Напомним, ранее Зеленский откровенно сказал, что будет с Украиной без помощи США. По его словам, помощь от США имеет решающее значение. Без нее все больше военных будут испытывать ранения, Украина будет терять людей.

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