Помощь Украине в области безопасности укрепляет национальную оборонно-промышленную базу США — Пентагон

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки продолжали оказывать украинским вооруженным силам оборудование и помощь в сфере безопасности, необходимые для борьбы с российскими захватчиками и суверенитета своей страны.

В США поддержка Украины мобилизовала базу оборонной промышленности таким образом, как не видели десятилетиями. Отраслевые партнеры активизировались, чтобы удовлетворить эту мобилизацию, производя оборудование и предоставляя возможности, необходимые для поддержания обязательств США.

Об этом заявили в Пентагоне.

С момента российского вторжения 24 февраля 2022 США выделили около 44 миллиардов долларов на безопасность помощи Украине. Помощь оказывалась либо через президентские полномочия по сокращению, когда оборудование изымается из состава военных и отправляется за границу, либо через Инициативу содействия безопасности Украины, где правительство заключает прямые контракты с промышленностью на отправку нового оборудования в Украину, когда оно будет готово.

Когда средства изымаются из существующего инвентаря США, их необходимо заменить, чтобы обеспечить поддержку своей готовности военных подразделений США. По состоянию на середину ноября ведомство выделило почти 17 миллиардов долларов на закупку замены оборудования, отправленного в Украину со складов США.

В то же время оборонные подрядчики заняты созданием нового оборудования для замены того, что было отправлено за границу, они также производят новые средства для выполнения заказов Инициативы содействия безопасности Украины. Министерство обороны выделило более 10 млрд долларов на эту инициативу.

Обязательства Министерства обороны на сумму более 27 миллиардов долларов оказывают непосредственное влияние на основных поставщиков и важнейших поставщиков в 37 штатах.

«В общем, реакция нашей промышленной базы США на удовлетворение оборонных потребностей Украины была действительно исторической», — сказал Уильям ЛаПлант, заместитель министра обороны по вопросам приобретения и обеспечения.

«Это было общенациональное усилие, охватывающее весь спектр наших цепей снабжения почти в каждой сфере возможностей. Хотя, несомненно, у нас еще предстоит значительная работа, чтобы полностью восстановить современную экосистему оборонной промышленности, мы не должны упускать из виду то, что мы смогли достичь вместе с нашими партнерами в отрасли за последний 21 месяц», — добавил он.

В то же время, департамент закупает оборудование по оборонно-промышленной базе, это также помогает DIB расширять свои мощности для производства важнейших оборонных возможностей.

Министерство выделило около 3,3 млрд долларов в 18 штатах, чтобы помочь оборонным подрядчикам как расширить и модернизировать действующие производственные линии, так и полностью добавить новые. Подрядчики производят, среди прочего, 155-мм артиллерийский снаряд, управляемую реактивную систему залпового огня, а также ракеты Stinger и Javelin.

Напомним, ТСН.ua подробно освещает происходящее в Америке, которая является основным военным и финансовым донором Украины в войне против России. И политический кризис в Конгрессе США, впервые в истории приведший к отставке спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из-за шантажа небольшой группы трампистов в рядах Республиканской партии, играет против нас.

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