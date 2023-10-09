Помощь защитникам: «Украинская команда» передала бойцам Третьей штурмовой внедорожник

Волонтеры «Украинской команды» передали внедорожник Mitsubishi Pajero бойцам 3-й ОШБр, которые сейчас уничтожают врага под Бахмутом.

Об этом сообщается на Facebook-странице Волонтерского штаба.

«Украинская команда» постоянно помогает нашим героям. Дронами, другим оборудованием, медикаментами, автомобилями. Внедорожник Mitsubishi Pajero сразу отправился на передовую. Уверен: он облегчит выполнение

боевых задач и сохранит жизнь нашим героям», – заявил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

В «Украинской команде» отметили, что легендарная Третья штурмовая бригада, бывший полк спецназначения «Азов», была создана в Киеве в первые дни широкомасштабного российского вторжения. Она освобождала от оккупантов Киевскую область и Херсон. Недавно освободила Андреевку. И очень убедительно бьет врага под Бахмутом, подчеркнули в «Украинской команде».

Ранее сообщалось, что волонтеры «Украинской команды» проехали более 200 км вдоль линии фронта, чтобы развезти помощь 6 батальонам и бригадам. Также сообщалось, что «Украинская команда» передала большую партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.