Помощник президента РФ заявил, что ничего не знает о непосредственной подготовке переговоров Путина и Зеленского

Помощник президента РФ заявил, что ничего не знает о непосредственной подготовке переговоров Путина и Зеленского

В Кремле говорят, что у Путина впереди запланировано много рабочих событий.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не знает, ведется ли прямая подготовка контакта главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет российский ТАСС.

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"Что касается вопроса контакта с Зеленским, то я не слышал о том, что ведется непосредственная подготовка к такому контакту, я об этом не знаю", — сказал он журналистам 3 декабря.

По его словам, в последнее время международные контакты Путина активизировались и впереди запланировано много встреч, переговоров и визитов, в частности, в Индию. Что касается переговоров Путина с президентом США Джо Байденом, в повестке будут, в частности, двусторонние отношения, ход диалога по стратегической стабильности и инициатива саммита "пятерки" Совбеза ООН.

Напомним, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого разговора с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства также отметил, что без прямых переговоров с Москвой остановить войну не удастся.

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