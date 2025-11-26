Помощник Путина прокомментировал "слив" своих скандальных разговоров с Уиткоффом

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков / © Getty Images

Помощник президента России по вопросам внешней политики Юрий Ушаков прокомментировал стенограмму своих телефонных разговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и еще одним советником лидера РФ Кириллом Дмитриевым, которые опубликовало издание Bloomberg.

Свой комментарий Ушаков дал российским средствам массовой пропаганды.

«Я с Уиткоффом часто разговариваю, но содержание не комментирую. А Дмитриев… могу с любым человеком говорить по телефону. Почему это кого-то интересует?» — сказал Ушаков.

Он взялся утверждать, что публикацией этих разговоров кто-то пытается помешать «улучшению отношений» между Россией и США.

«Отношения сейчас выстраиваются тяжело, в частности вот такого рода контактами», — отметил кремлевский чиновник.

Он также подтвердил, что в соответствии с предварительной договоренностью, на следующей неделе в Москву должен прилететь Уиткофф вместе с рядом представителей администрации президента США.

«Я с Уиткоффом довольно часто разговариваю, но по сути разговоров, то они носят закрытый характер, не буду комментировать их. Да никто не должен комментировать… Кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы«, — резюмировал Ушаков.

Напомним, накануне издание Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Уиткоффа и Ушакова, который состоялся в октябре. Во время разговора американский чиновник советовал Кремлю, как с помощью лести предложить президенту США Дональду Трампу мирный план по Украине. Этот разговор предшествовал скандальному «мирному плану Трампа» из 28-ми пунктов.

Дмитриев назвал фейком публикацию Bloomberg. Представитель президента РФ заявил, что «подстрекатели войны» пытаются сорвать мирный процесс, публикуя подобные материалы.