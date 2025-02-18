Помощник Путина сделал заявление о дате встречи с Трампом

Помощник российского диктатора также заявил, что Путин сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить.

Об этом по итогам переговоров в Саудовской Аравии между представителями России и США заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе. Нужна плотная работа делегаций двух стран. Мы к этому готовы, но еще трудно говорить о конкретной дате встречи двух лидеров", – цитируют Ушакова российские пропагандистские медиа.

Кроме того, по словам помощника Путина, президент России сам решит, когда начнутся контакты с США по Украине.

Напомним, накануне Трамп заявил, что искренне верит в "скорую встречу" с Путиным, на которой будет обсуждаться окончание войны против Украины.

А по информации издания Bloomberg, встреча Трампа и Путина может состояться до 28 февраля.