Помощник Путина сделал заявление о переговорах с Украиной и вспомнил о Курщине

Комментируя возможность начала переговорного процесса, Юрий Ушаков сказал, что "все зависит от ситуации, в том числе на поле".

Предложения России по войне в Украине не аннулированы, но пока, учитывая ситуацию в Курской области, Москва не будет разговаривать с Киевом.

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передают российские медиа.

Операцию Украины в Курской области Ушаков назвал "авантюрой". Он также ответил, когда может начаться переговорный процесс.

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"На данном этапе с учетом этой авантюры (украинской операции в Курской области – ред.) разговаривать мы не будем. Они не аннулированы (предложения, сделанные на встрече с МИД РФ – ред.), но на этот момент, конечно, совсем было бы некстати вступать в любой переговорный процесс", – сказал помощник российского президента.

Он не смог ответить на вопрос журналиста, когда мог бы начаться переговорный процесс:

"Я не знаю. Все зависит от ситуации, в том числе на поле".

К слову, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не вела и не ведет прямых или косвенных переговоров с Украиной, а наступление на территорию Курщины вообще аннулировало возможность начать диалог о прекращении огня.

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