Помощник президента России Владимир Мединский / © Associated Press

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Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ и Украина продолжают обмен военнопленными. По его словам, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Мединский утверждает, что Россия выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине в целом 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. В то же время страна-агрессор получила от Украины 78 тел погибших военных.

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По его словам, Москва и Киев продолжают обмен военнопленными. Помощник российского диктатора также заявил, что между РФ и Украиной налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.

В то же время Министерство обороны России объявило, что Москва готова передать украинской стороне еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.

Напомним, 14 июня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными в категории «раненые и тяжелобольные». Большинство — офицеры. Среди освобожденных из плена есть бойцы младше 25 лет.

В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина готовится к дальнейшему обмену пленными и возвращению тел погибших. Ближайшие дни будут чрезвычайно насыщенными.

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16 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину в этот день вернули еще 1245 тел погибших. Таким образом репатриационная часть договоренностей в Стамбуле завершена.