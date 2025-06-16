- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1453
- Время на прочтение
- 1 мин
Помощник Путина сделал заявления об обмене пленными и передаче тел
По словам Мединского, Россия уже передала Украине 6060 тел погибших военных.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что РФ и Украина продолжают обмен военнопленными. По его словам, налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
Мединский утверждает, что Россия выполнила данные в Стамбуле обещания и передала Украине в целом 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. В то же время страна-агрессор получила от Украины 78 тел погибших военных.
По его словам, Москва и Киев продолжают обмен военнопленными. Помощник российского диктатора также заявил, что между РФ и Украиной налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта.
В то же время Министерство обороны России объявило, что Москва готова передать украинской стороне еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ.
Напомним, 14 июня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными в категории «раненые и тяжелобольные». Большинство — офицеры. Среди освобожденных из плена есть бойцы младше 25 лет.
В тот же день представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Украина готовится к дальнейшему обмену пленными и возвращению тел погибших. Ближайшие дни будут чрезвычайно насыщенными.
16 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в Украину в этот день вернули еще 1245 тел погибших. Таким образом репатриационная часть договоренностей в Стамбуле завершена.