Помощник, сопровождавший Байдена в европейском турне, заразился коронавирусом: подробности

Инфицированный не имел тесных контактов с американским лидером.

Белый дом в четверг, 4 ноября, подтвердил информацию о положительном результате теста на COVID-19 у человека, сопровождавшего президента США Джо Байдена во время его поездки в Европу.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что инфицированный не имел тесных контактов с американским лидером. Он полностью вакцинирован и не имеет никаких симптомов коронавируса.

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В то же время, пациент остается на карантине в Шотландии и проходит дополнительный осмотр.

Известно, что больной получил положительный результат экспресс-теста бокового потока, необходимого для всех участников климатического саммита ООН в Глазго. Во вторник Байден также сдал тест и получил отрицательный результат.

Тем временем несколько сотрудников, находившихся в тесном контакте с инфицированным, не вернулись в США на борту Air Force One. Они улетели домой другим правительственным самолетом.

На прошлой неделе президент США посетил Ватикан, принял участие в саммите "Большой двадцатки" в Риме, а также в климатической конференции ООН в Глазго (COP26). Американский лидер также провел ряд встреч с иностранными коллегами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что заболела COVID-19. 27 октября она узнала, что ее родственники заразились коронавирусом, потому решила не ехать вместе с Байденом в поездку в Европу.

"Я сдала отрицательные тесты на COVID-19 в среду, четверг, пятницу и субботу. А в воскресенье тест оказался положительным", – отметила Псаки.

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