Поможет ли Китай Путину в войне против Украины: все подробности о "мирном плане" от КНР

Пекин в ближайшее время обнародует свои предложения по мирному урегулированию.

Китай начал активно проявлять интерес к войне России против Украины. В Пекине пообещали представить свой проект урегулирования военного конфликта, а высокопоставленный китайский дипломат Ван И посетил Москву. Впрочем, украинские власти относятся к инициативам Китая без энтузиазма, а США прямо заявляют, что Пекин собирается передать летальное оружие режиму Владимира Путина.

ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов относительно "мирного плана" Китая и возможной военной помощи Кремлю.

Мирные инициативы по Пекину

Руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и призвал искать пути мирного урегулирования. Он заявил, что продолжение войны выгодно "третьим силам", намекая на США и НАТО.

Китайский дипломат также анонсировал, что к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля КНР обнародует документ с изложением позиции по политическому урегулированию войны.

"В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпином, в частности о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться целей и принципов Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию, — сказал Ван И.

На полях конференции в Мюнхене состоялась личная встреча Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Кулеба сообщил, что доволен разговором – диалог был открытым и позволил откровенно обсудить преступления России в Украине. Глава МИД подчеркнул, что мир возможен только после украинской победы.

После Мюнхена главный дипломат Китая Ван И посетил Москву, чтобы "обменяться мнениями с российскими властями относительно двусторонних отношений, острых международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

Запад обозначил "красные линии" для КНР

Запад отреагировало на инициативу КНР настороженно. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что важен каждый шанс на мир, однако территориальные уступки России исключены, а война не прекратится, пока оккупанты не уберутся из Украины.

В США предостерегли Китай от военной помощи России. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил американским СМИ, что китайские компании уже оказывают "нелетальную поддержку" России, а новая информация свидетельствует о том, что Пекин может предоставить России оружие. Эта эскалация будет иметь серьезные последствия, предупреждают американцы.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд предупредила, что Китай пересечет "красную линию", если решится предоставить оружие для РФ.

Китай в резкой манере отреагировал на обвинения США в возможных поставках оружия РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь 20 февраля заявил, что Штаты не имеют права "читать лекции" Китаю.

"Американская сторона не имеет права читать лекции Китаю. Мы никогда не допустим, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения. Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию", — сказал Ван Вэньбинь.

Зеленский предостерег Китай от союза с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Китай должен поддержать украинскую формулу мира, а союз КНР с Россией может повлечь за собой Третью мировую войну.

"Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал РФ в этой войне. На самом деле я хотел бы иметь его на нашей стороне. Однако я не думаю, что на данный момент это возможно. Однако я вижу возможность для Китая сделать прагматическую оценку происходящего здесь. Ибо если бы Китай вступил в союз с Россией, то вспыхнула бы мировая война, и я думаю, что Китай это осознает", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что КНР обязалась уважать территориальную целостность Украины после отказа Киева от ядерного оружия.

"Есть старые договоренности, гарантии безопасности, которые были следствием Будапештского меморандума и на которые потом пошли другие страны. В то время было четкое обязательство Китая защищать территориальную целостность Украины... Они не могут вести себя нейтрально, как это было до сих пор. Китай должен поддержать формулу мира, которую мы предлагаем, и выступать за гарантии безопасности", – подчеркнул глава государства.

В то же время Зеленский сообщил, что не видит признаков военной поддержки России от Пекина.

В чем суть китайского предложения

Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Freeдом" оценил позицию Китая относительно войны в Украине и объяснил, что КНР может предложить.

"Все могут перечитать выступление Ван И на Мюнхенской конференции. Там в глаза бросаются два тезиса, из которых вырастает два зримых пункта. Первый – территориальная целостность государств России и Украины на декабрь 1991 года, когда Советский Союз мирным путем распался на ряд независимых государств. Что касается интересов другой страны, там есть второй пункт, четко сформулированный товарищем Ван И — территориальная целостность и в то же время учет законных обеспокоенностей государств об их безопасности. Когда я слышу слова "законная обеспокоенность", у меня рука тянется к несуществующему пистолету, ведь это любимая лицемерная формулировка Москвы, которой она оправдывает свою агрессию, в частности причину войны в Украине - это обеспокоенность России расширением НАТО.", — рассказал российский эксперт.

По мнению Пионтковского, китайский лидер Си Цзиньпин может предложить следующее:

"Восстановление территориальной целостности Украины, российские войска выводятся с оккупированной территории; Украина берет на себя определенные внешнеполитические обязательства, учитывающие эти самые "законные озабоченности". Москва постоянно требует от Украины нейтрального статуса. Раньше это называлось "финляндизацией" или "обязанностью не вступать в НАТО".

Однако эксперт считает, что Украина не примет эти принципы после войны, которую развязала Россия.

Получит ли Путин китайское оружие?

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что Китаю выгодно оказать России военную помощь.

"Китай может передать России танки, они советские, но модернизированы до определенного предела. Поэтому россиянам будет нетрудно их освоить и организовать обслуживание. Китай также может передать снаряды, артиллерийские системы, возможно средства связи", — считает эксперт.

По его мнению, интерес Китая состоит в том, чтобы втянуть Запад в более изнурительную войну и, прежде всего, ослабить Россию.

"97% боеспособных подразделений российской армии уже задействованы в войне на территории Украины, создается ситуация "заходи и бери". Таким образом, китайская армия и китайцы могут зайти в Россию настолько, насколько им это будет возможно и доступно, и взять нужные им территории. Для этого надо истощать Россию окончательно, чтобы она полностью зависела от Китая и не могла проводить определенные наступательные действия в дальнейшей перспективе", — заявил Грабский.

Бывший советник Офиса президента Украины Виктор Андрусив считает, что Китай возможными поставками оружия Кремлю пытается давить на США, но реализовывать такой сценарий не планирует.

"Если КНР предпримет такие шаги, то начнется глобальный кризис, суть которого будет в том, что Китай будут отрезать от западной экономики. Это приведет к очень серьезным конфликтам и в тихоокеанском регионе. Фактически это возможный старт Третьей мировой войны. Я склонен думать, что Китай таким образом пытается давить на Штаты. Это своеобразный шантаж, но до реализации замысла Китай не прибегнет, ведь потери его будут просто колоссальными", — отметил Андрусив в интервью ТСН.ua.

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