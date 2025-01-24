Поможет ли Китай завершить войну в Украине — в Пекине сделали заявление

Представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге в пятницу, 24 января, заявила, что Китай приветствует намерения президента США Дональда Трампа как можно скорее закончить войну в Украине Правительство КНР готово поддерживать контакты с США в этом направлении, но подчеркивает, что мирные переговоры и открытый диалог – это единственно возможный путь урегулирования конфликта.

Об этом пишет "Укринформ".

Заявление Мао Нин прозвучало в ответ на слова Трампа, который накануне выразил надежду, что Китай поможет остановить войны в мире, в частности, войну в Украине.

"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования "украинского кризиса"", — сказала Мао.

Она подчеркнула, что Пекин и дальше будет настаивать, что единственным жизнеспособным путем для завершения конфликта являются переговоры и диалог.

"Китай и дальше будет способствовать мирным переговорам и готов для этого поддерживать связь с другими сторонами", – добавила представитель МИД.

Впрочем, Мао Нин прямо не упомянула в своей речи США, а также не прокомментировала слова Трампа о том, что во время телефонного разговора с Си Цзиньпином 17 января лидеры государств уже обсуждали пути завершения войны в Украине.

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп похвастался, что у него всегда были хорошие отношения с китайским лидером Си Цзиньпином. Он также заявил, что надеется на помощь Китая, чтобы остановить войну РФ против Украины.

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