Поможет ли план победы Зеленского остановить войну: мнение дипломата Валерия Чалого

Для того чтобы иметь реалистичный план победы, необходимо сначала определить стратегию победы, основные стратегические цели.

Такое мнение в интервью Liga.net высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Мирный план в информационной сфере убивает сейчас дискуссию о сценарии. И это его наибольший позитив. И так он планировался. Он не планировался перед визитом президента в США, чтобы все дискуссии о капитуляции, торговле... Владимир Зеленский сказал четко — мы не торгуем территориями. Что дальше мы будем обсуждать? Он отсек процесс нереальных сценариев... Это еще хуже было бы, чем разбить названием "мирный план", название уже свое отработало. У нас теперь есть время. После зимы надо заранее думать, как отчитываться по реализации плана. Мирный план столкнется с реалиями. У нас появилась надежда, что победу можно сделать. К этому нужно готовиться. Никогда ни один план не выполняется на 100%", – сказал он.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать имеющиеся ресурсы, исходить из реалистической оценки своих и врага сильных и слабых сторон, динамического изменения ситуации, временных и других факторов.

Напомним, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. План состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений. Это перечень мер, которые, по словам Зеленского, изменят ход войны с Россией в пользу Украины.

Этот план уже был представлен в США и нескольких европейских столицах, сказал Зеленский, и пора очертить, что это за "программа принуждения России к миру и почему она важна".

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