Поможет ли полиграф преодолеть коррупцию в госструктурах: депутат рассказала

Народный депутат Украины Юлия Яцык

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Народный депутат Украины Юлия Яцык убеждена, что полиграф не поможет преодолеть коррупцию в государственных структурах. Вместо этого нужны четкие критерии и автоматизированная процедура прохождения отбора на должности.

Такое мнение Яцык высказала в эфире телеканала «Киев24».

По словам нардепа, полиграф уже применяется, в частности во время конкурсов в Государственное бюро расследований. Однако он не является эффективным инструментом, ведь не решает проблему коррупции и назначения лиц на должности по «карманным» схемам.

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"Я не считаю полиграф таким важным инструментом. Он уже применяется ГБР, кажется, при прохождении конкурсов, но мы видим, как и в ГБР разные люди попадают абсолютно карманным способом на должности и покупают себе должности. Поэтому полиграф — это точно не панацея», — высказалась Яцык.

По ее мнению, нужны четкие критерии и автоматизированная, без человеческого фактора, процедура прохождения набора в НАБУ, ГБР и любые правоохранительные органы.

«Потому что фактически все эти конкурсные комиссии там, наблюдательные советы превратились в ручной инструмент протягивания нужных людей и наоборот — устранения ненужных. И мы это видим на примере конкурса БЭБ (избрание главы органа — ред.): когда человек сдал все тесты, но его не назначают, потому что он неудобен», — рассказала политик.

Она также добавила, что полиграф не применяется в судебной экспертизе. Он может играть какую-то вспомогательную роль, «но это точно не панацея».

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«Важным я считаю фактор применения таких рычагов контроля — когда подследственность по НАБУ дается СБУ, подследственность по СБУ дается НАБУ и т.д. Когда правоохранительные органы будут друг друга уравновешивать и контролировать таким путем», — сказала Яцык.

Напомним, 31 июля украинский парламент принял законопроект №13533 о возвращении независимости антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

Документ сразу же подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Новый закон, в частности, предусматривает прохождение полиграфа для работников НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне.

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