Премьер-министр Италии Джорджа Мелони воктре призвала распространить действие статьи 5 НАТО на Украину, ведь это, по ее словам, "самый простой и эффективный" способ обеспечить безопасность и одновременно проверить истинные намерения Кремля.

Об этом сообщает askanews.it.

Во время выступления в Палате депутатов премьер Италии заявила, что самый простой и одновременно эффективный способ сдержать Россию — распространить гарантии безопасности НАТО на Украину.

"Моя позиция всегда была четкой как по неэффективным предложениям других стран, так и по предложениям, выдвигаемым Италией, а именно по распространению статьи 5 НАТО на Украину. Именно это кажется самым простым и эффективным предложением из всех других еще и потому, что она поможет раскрыть возможный блеф Путина", — сказала Мелони.

Она считает, если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему она не должна принимать гарантии безопасности.

По мнению Мэлони, ее предложение должно быть вынесено на стол переговоров:

"Мы не должны слепо следовать за чужими инициативами, только потому, что они уже сформированы. Наша роль — предлагать собственные решения. И тот, кто имеет смелость их выдвигать, делает что-то действительно полезное", — сказала Мэлони.

Ранее уже речь шла о предложении распространить пятую статью НАТО на Украину.

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