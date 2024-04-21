Поможет выиграть войну или просто ее продлит: Зеленский о роли помощи США

Зеленский уверен, что благодаря пакету помощи США есть шанс перехватить инициативу на фронте.

Благодаря пакету помощи от США у Украины появится шанс на победу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC.

Зеленский подчеркнул, что сейчас для Украины приоритетны дальнобойное оружие и системы ПВО.

На вопрос, поможет ли этот пакет Украине выиграть войну или продолжит ее, президент ответил, что это зависит от того, когда украинцы получат оружие.

"Если мы получим это за полгода — хорошо, у нас процесс остановился на полгода, и у нас есть потери на нескольких направлениях. Потери в людях, в технике. Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, и именно поэтому нам нужно иметь эти системы вооружения", – сказал он.

Зеленский также ответил на недавние сообщения о том, что бывший президент Дональд Трамп в случае избрания будет давить на Украину, чтобы она отдала часть территории России в обмен на прекращение войны, сказав: "Слухи и разные слухи, я в это не верю".

Он также выразил сомнение в том, что Путин когда-нибудь согласится на такое урегулирование и будет соблюдать его.

"Вы никогда не можете доверять Путину", – предупредил Зеленский.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине почти на 61 млрд долларов. Теперь это решение должно одобрить Сенат.

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