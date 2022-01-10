"Понедельник. Утро. Банковая": Зеленский поделился фото из рабочего кабинета

Фото появилось в его Instagram.

Владимир Зеленский в понедельник, 10 января, опубликовал фото из рабочего кабинета в Офисе главы государства.

Фото появилось на его странице в Instagram.

На фотографии – глава государства в маске. Он сидит за рабочим столом.

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году", — подписал фотографию президент Зеленский.

Как сообщалось, 3 января президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию по своей утренней тренировке. "Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", — подписал фото глава государства.

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