"Понимаем, где будут проблемы": Кулеба о работе над вступлением Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение о присоединении Украины к НАТО будут решать страны-члены Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг хотел бы, чтобы Украина вступила в Альянс, однако решения будут принимать страны-члены.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Решение принимается консенсусом. Следующий шаг: все государства-члены НАТО должны оформить приглашение Украине присоединиться к Альянсу. До тех пор пока это консенсус не построен, безусловно, генсек НАТО не может сказать то, что он думает. Но имея определенный опыт в общении". и взаимодействия с господином Столтенбергом, я убежден, что он как раз думает, что Украина должна быть членом НАТО и он готов над этим работать. Но он будет над этим работать, когда появится соответствующее консенсусное решение членов Альянса", — сказал Кулеба.

Министр также добавил, что в скором времени начнется дипломатическая миссия к странам-членам НАТО для переговоров по вступлению Украины.

"На самом деле хочу обратить внимание, что сегодня все государства-члены ЕС и среди них Венгрия осудили так называемые референдумы и попытку аннексии украинских территорий, и подтвердили, что будут поддерживать Украину и дальше. Но что касается адвокационной кампании. Безусловно, сейчас президент уже поставил такую задачу всем членам его дипломатической команды и развернутая машина, которая работала над обеспечением поддержки заявки Украины на получение члена ЕС, будем вести адвокацию общаться, я буду говорить со странами соответствующими, с генсеком НАТО Мы понимаем, где будут проблемы и где будет максимальная поддержка, и будем решать эти проблемы", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса остаются открытыми для любой демократической страны.